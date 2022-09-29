Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з баскетболу

Джерело - Чемпіон.
В Австралії відбувалися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу з баскетболу серед жіночих команд.
До півфіналу вийшли збірні США, Канади, Франції та Австралії.
Чемпіонат світу з баскетболу серед жінок
1/4 фіналу
29 вересня
05:00. Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу Сербія - США 55:88
07:30. Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу Пуерто-Рико - Канада 60:79
11:00. Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу Китай - Франція 85:71
13:30. Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу Австралія - Бельгія 86:69
30 вересня
10:00. Перший півфінал. Канада - США
12:30. Другий півфінал. Австралія - Китай
1 жовтня
06:00. Матч за третє місце
09:00. Фінал