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Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з баскетболу

Сьогодні 17:00 201 0
Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

В Австралії відбувалися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу з баскетболу серед жіночих команд.

До півфіналу вийшли збірні США, Канади, Франції та Австралії.

Чемпіонат світу з баскетболу серед жінок
1/4 фіналу
29 вересня

05:00. Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу Сербія - США 55:88

07:30. Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу Пуерто-Рико - Канада 60:79

11:00. Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу Китай - Франція 85:71

13:30. Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу Австралія - Бельгія 86:69

30 вересня

10:00. Перший півфінал. Канада - США

12:30. Другий півфінал. Австралія - Китай

1 жовтня

06:00. Матч за третє місце

09:00. Фінал

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