Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу

Чвертьфінали відбудуться 29 вересня

Джерело - Чемпіон.

В Австралії завершився груповий етап чемпіонату світу з баскетболу серед жіночих команд.

За підсумками групового етапу з кожної групи вийшли по чотири найкращі команди. З групи А вийшли збірні США, Китаю, Бельгії та Пуерто-Рико. Із групи В вийшли збірні Австралії, Канади, Франції та Сербії. Далі команди за кубковою системою визначають чемпіона та призерів.

Чемпіонат світу з баскетболу. Жінки

Група А

5 тур, 27 вересня

04:30. Пуерто-Рико - Південна Корея 92:73

06:30. Китай - Бельгія 81:55

07:00. США - Боснія і Герцеговина 121:59

Група В

5 тур, 27 вересня

09:00. Малі - Канада 65:88

10:30. Сербія - Франція 68:62

13:30. Австралія - Японія 71:54

Матчі плей-оф

29 вересня. Чвертьфінали

05:00. Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу Сербія - США

07:30. Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу Пуерто-Рико - Канада

11:00. Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу Китай - Франція

13:30. Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу Австралія - Бельгія

30 вересня

Перший півфінал. Переможець матчу 34 - Переможець матчу 31

Другий півфінал. Переможець матчу 32 - Переможець матчу 33

2 жовтня

06:00. Матч за третє місце

09:00. Фінал