Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
В Австралії завершився груповий етап чемпіонату світу з баскетболу серед жіночих команд.
За підсумками групового етапу з кожної групи вийшли по чотири найкращі команди. З групи А вийшли збірні США, Китаю, Бельгії та Пуерто-Рико. Із групи В вийшли збірні Австралії, Канади, Франції та Сербії. Далі команди за кубковою системою визначають чемпіона та призерів.
Чемпіонат світу з баскетболу. Жінки
Група А
5 тур, 27 вересня
04:30. Пуерто-Рико - Південна Корея 92:73
06:30. Китай - Бельгія 81:55
07:00. США - Боснія і Герцеговина 121:59
Група В
5 тур, 27 вересня
09:00. Малі - Канада 65:88
10:30. Сербія - Франція 68:62
13:30. Австралія - Японія 71:54
Матчі плей-оф
29 вересня. Чвертьфінали
05:00. Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу Сербія - США
07:30. Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу Пуерто-Рико - Канада
11:00. Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу Китай - Франція
13:30. Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу Австралія - Бельгія
30 вересня
Перший півфінал. Переможець матчу 34 - Переможець матчу 31
Другий півфінал. Переможець матчу 32 - Переможець матчу 33
2 жовтня
06:00. Матч за третє місце
09:00. Фінал