Харківські Соколи пропустить сезон Суперліги-2022/23

Харківські Соколи не будуть виступати в баскетбольній Суперлізі-2022/23.

Про це заявив президент клубу Сергій Чебишев.

"Насправді я маю підтвердити це. Харківські Соколи не братимуть участь у сезоні 2022/2023. Це було складне рішення, я навіть спочатку заявляв на зустрічі керівників клубів перед сезоном, що ми спробуємо зібрати команду для Вищої ліги, але і від цієї ідеї ми відмовились", - сказав Чебишев.