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Харківські Соколи пропустить сезон Суперліги-2022/23

Сьогодні 13:21 142 0
Про це заявив президент клубу Сергій Чебишев
Харківські Соколи пропустить сезон Суперліги-2022/23
#Харківські Соколи

Джерело - офіційний сайт Харківських соколів.

Харківські Соколи не будуть виступати в баскетбольній Суперлізі-2022/23.

Про це заявив президент клубу Сергій Чебишев.

"Насправді я маю підтвердити це. Харківські Соколи не братимуть участь у сезоні 2022/2023. Це було складне рішення, я навіть спочатку заявляв на зустрічі керівників клубів перед сезоном, що ми спробуємо зібрати команду для Вищої ліги, але і від цієї ідеї ми відмовились", - сказав Чебишев.

Нагадаємо, визначились команди, які зіграють в наступному сезоні Вищої ліги.

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