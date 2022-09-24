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Визначились команди, які зіграють в наступному сезоні Вищої ліги

Вчора 23:56 42 0
Заявки на участь у Вищій лізі сезону 2022/23 подали 14 команд
Визначились команди, які зіграють в наступному сезоні Вищої ліги

Джерело - fbu.ua.

Визначився попередній список клубів-учасників сезону 2022/23 у Вищій лізі. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Свої заявки на виступи в дивізіоні Б подали 14 клубів: Селф-Мейд (Київ), Рівне-ОШВСМ (Рівне), Хмельницький (Хмельницький), ЧЕ-Баскет-ЧОДЮСШ (Чернівці), Збірна Сумської області- БК СумДу (Суми), Житомир (Житомир), Вінницькі Зубри (Вінниця), Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород), Політехнік (Харків), Львівська Політехніка (Львів), Калуш-ПНУ (Калуш), Чернігів-ШВСМ (Чернігів), Інваспорт-ДОС ДЮСШ (Дніпро), Самбір (Самбір)

Відзначимо, що серед команд, які подали заявки на участь у новому сезоні Вищої ліги, нема участника Суперліги минулого сезону Харківських Соколів, які повідомляли про своє бажання заявитись саме в цей дивізіон.

Нагадаємо 10 клубів заявилися на сезон Суперліги.

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