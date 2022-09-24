Визначились команди, які зіграють в наступному сезоні Вищої ліги

Джерело - fbu.ua.
Визначився попередній список клубів-учасників сезону 2022/23 у Вищій лізі.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Свої заявки на виступи в дивізіоні Б подали 14 клубів: Селф-Мейд (Київ), Рівне-ОШВСМ (Рівне), Хмельницький (Хмельницький), ЧЕ-Баскет-ЧОДЮСШ (Чернівці), Збірна Сумської області- БК СумДу (Суми), Житомир (Житомир), Вінницькі Зубри (Вінниця), Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород), Політехнік (Харків), Львівська Політехніка (Львів), Калуш-ПНУ (Калуш), Чернігів-ШВСМ (Чернігів), Інваспорт-ДОС ДЮСШ (Дніпро), Самбір (Самбір)
Відзначимо, що серед команд, які подали заявки на участь у новому сезоні Вищої ліги, нема участника Суперліги минулого сезону Харківських Соколів, які повідомляли про своє бажання заявитись саме в цей дивізіон.
Нагадаємо 10 клубів заявилися на сезон Суперліги.