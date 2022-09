Святославу Михайлюку за контрактом з Нью-Йорком гарантовані 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє журналіст Фред Кац.

Михайлюк погодився на частково гарантовану однорічну угоду з Нікс.

Svi Mykhailiuk’s contract with the Knicks is one year for the minimum, source says. Partial guarantee for $50K on it.