Український захисник Святослав Михайлюк може продовжити кар'єру в Нью-Йорку.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Українець погодив однорічну угоду з Нікс.

Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a partially guaranteed one-year deal with the New York Knicks, his agency @SIGSports told @TheAthletic @Stadium.