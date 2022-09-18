Екстренер збірної України розповів про свої плани

Джерело - Суспільне.

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс завершив свою роботу у збірній Україні та у Київ-Баскеті.

Про це він розповів Суспільному.

"Контракт із федерацією закінчився, так. Для того, щоб вирішити подальшу долю, треба все обдумати, обговорити. Наші відносини з Київ-Баскетом завершені. За останні шість місяців баскетболу в Україні, як такого не було. Ми проводили цей час у Латвії, де нам допомагали. Хтось скаже, що я вдома сидів, то хочу сказати, що за останні два місяці ночував удома лише двічі".

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