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Багатскіс: Контракт із федерацією закінчився

Сьогодні 17:34 263 0
Екстренер збірної України розповів про свої плани
Багатскіс: Контракт із федерацією закінчився
#Айнарс Багатскіс

Джерело - Суспільне.

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс завершив свою роботу у збірній Україні та у Київ-Баскеті.

Про це він розповів Суспільному.

"Контракт із федерацією закінчився, так. Для того, щоб вирішити подальшу долю, треба все обдумати, обговорити. Наші відносини з Київ-Баскетом завершені. За останні шість місяців баскетболу в Україні, як такого не було. Ми проводили цей час у Латвії, де нам допомагали. Хтось скаже, що я вдома сидів, то хочу сказати, що за останні два місяці ночував удома лише двічі".

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"Подивимося, що буде потім. Мені треба дещо відійти. Це був далеко не найпростіший період для мене. Він був таким не лише для гравців. Усі тренери за цей час провели дуже велику роботу. Маючи нагоду, хотів би подякувати членам свого штабу в збірній України. Але тренер - теж людина. Інколи йому потрібно відпочити", - зазначив Багатскіс.

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