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Багатскіс залишить посаду наставника збірної України

Сьогодні 08:08 205 0
Латвійський фахівець вивів синьо-жовтих до 1/8 фіналу Євробаскету-2022
Багатскіс залишить посаду наставника збірної України
#Айнарс Багатскіс

Джерело - Чемпіон.

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс завершив свою роботу у збірній Україні та у Київ-Баскеті.

Про це повідомляє фан-клуб київського клубу та інші джерела.

Айнарс розпочав другу каденцію роботи в Україні три роки тому, очоливши "Київ-Баскет" та національну збірну України.

Наступного сезону гратимуть виключно в Україні молодіжним складом, і припиняє співпрацю із жовто-чорними.

Співпраця Багатскіса з ФБУ також завершилася. Матч 1/8 фіналу Євробаскету проти Польщі став останнім для латвійця на чолі збірної. Обидві сторони вирішили не продовжувати контракт і коуч вже обирає інші варіанти продовження роботи в Європі.

За три роки роботи з Київ-Баскетом латвієць здобув срібло та бронзу Суперліги, а також двічі виводив команду до плей-оф Кубка Європи ФІБА.

Айнарс вивів збірну Україну у фінальну частину Євробаскету, де команда подолала груповий етап із другого місця та зупинилася на стадії 1/8 фіналу. Проте відбір у ЧС-2023 команда провалила та має лише невеликі теоретичні шанси на подолання відбіркового циклу.

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