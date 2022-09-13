Сезон Суперліги 2022/23 відбудеться без плей-оф

Команди гратимуть у 4 кола

Джерело - ФБУ.

Відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації баскетболу України, на якому було затверджено правила проведення чемпіонатів України у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє ФБУ.

Команди гратимуть у чоловічій Суперлізі за туровою системою календаря у чотири кола. Переможця та призерів буде визначено за підсумками регулярного сезону.

Сезон проходитиме без плей-оф, проведення якого планувалося раніше, однак тиждень тому на обговоренні керівників клубів Суперліги була внесена пропозиція визначити чемпіона України виключно за підсумками регулярного чемпіонату.

Цю пропозицію сьогодні задовольнив Виконком ФБУ.

Нагадаємо, Миколаїв заявиться на сезон Суперліги 2022/23.