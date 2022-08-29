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Миколаїв заявиться на сезон Суперліги 2022/23

Сьогодні 17:40 194 0
Миколаїв заявиться на сезон Суперліги 2022/23
#МБК Миколаїв, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Миколаїв подасть заявку на участь в сезоні Суперліги 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Всі уболівальники баскету добре знають, що у нашому місті є легендарна команда Миколаїв, клуб країни, який єдиний що не пропустив жодного з 29 чемпіонатів України.

Цієї осені, попри війну заплановано проведення 30-го чемпіонату України з баскетболу і нами було прийнято рішення, що найстаріша команда міста повинна взяти в ньому участь.

Клуб звернувся до президента Прометея Володимира Дубинського який простягнув нам руку допомоги, саме завдяки йому й стало можливим зберегти команду", - йдеться в заяві клубу.

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Публикация от МБК МИКОЛАЇВ (@mbcmykolaiv)

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