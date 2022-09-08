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Адетокумбо дебютує на Євробаскеті-2022 у матчі з Естонією

Сьогодні 12:00 188 0
Костас Адетокумбо відновився від травми
Адетокумбо дебютує на Євробаскеті-2022 у матчі з Естонією
#Костас Адетокумбо, #Збірна Греції з баскетболу

Джерело - Eurohoops.

Форвард збірної Греції Костас Адетокумбо готовий дебютувати на Євробаскеті-2022 в останньому матчі групового етапу проти Естонії.

Про це повідомляє Eurohoops.

Адетокумбо відновився від травми та взяв участь у тренуванні. Центровий Георгіос Папаяніс також готовий зіграти.

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Очікується, що греки, які вже гарантували собі першість у групі С, нададуть відпочинок лідеру команди Яннісу Адетокумбо.

Нагадаємо, що Костас травмувався під час матчу з Сербією (100:94 ОТ) у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023.

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