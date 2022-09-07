Дончич встановив рекорд XXI століття у матчі Євробаскету-2022

Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів збірної Словенії з баскетболу Лука Дончич встановив рекорд XXI століття за кількістю очок в одному матчі чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків.

Унікальне досягнення відбулося під час матчу 5-го туру з командою Франції, в якій Дончич став найрезультативнішим гравцем, набравши 47 очок, зробивши сім підбирань і віддавши п'ять результативних передач.

Попередній рекорд за цим показником належав німецькому баскетболісту Дірку Новіцкі, якому в матчі з національною командою Іспанії в 2001 році вдалося набрати 43 очки.

Досягнення Дончича також є другим за історію чемпіонатів Європи. Більше за нього очок за один матч вдавалося набрати тільки бельгійцю Едді Террасу, який у 1957 році записав на свій рахунок 63 очки.

Зазначимо, збірна Словенії у матчі з командою Франції здобула перемогу. Зустріч відбулася у Кельні (Німеччина) і завершилася з рахунком 88:82. Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-оф турніру.