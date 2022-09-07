Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Лейпциг у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 2092
Проценко - четвертий у фіналі Діамантової ліги-2022
Сьогодні 20:37 136
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 20:32 7102
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу
Сьогодні 19:53 231
War story: Путін цілиться в український спорт
Сьогодні 16:14 2746
Челсі звільнив Тухеля після поразки від Динамо Загреб
Сьогодні 12:41 1712
Лейпциг звільнив Тедеско
Сьогодні 12:14 1075
СК Дніпро-1 - АЗ: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Сьогодні 12:04 638
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:33 1465
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:20 13415
Прямі трансляції

Дончич встановив рекорд XXI століття у матчі Євробаскету-2022

Сьогодні 20:46 143 0
Дончич встановив рекорд XXI століття у матчі Євробаскету-2022
#Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів збірної Словенії з баскетболу Лука Дончич встановив рекорд XXI століття за кількістю очок в одному матчі чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків.

Унікальне досягнення відбулося під час матчу 5-го туру з командою Франції, в якій Дончич став найрезультативнішим гравцем, набравши 47 очок, зробивши сім підбирань і віддавши п'ять результативних передач.

Попередній рекорд за цим показником належав німецькому баскетболісту Дірку Новіцкі, якому в матчі з національною командою Іспанії в 2001 році вдалося набрати 43 очки.

Досягнення Дончича також є другим за історію чемпіонатів Європи. Більше за нього очок за один матч вдавалося набрати тільки бельгійцю Едді Террасу, який у 1957 році записав на свій рахунок 63 очки.

Зазначимо, збірна Словенії у матчі з командою Франції здобула перемогу. Зустріч відбулася у Кельні (Німеччина) і завершилася з рахунком 88:82. Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-оф турніру.

Коментарі ()
Популярне зараз
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів 3149
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 7102
РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3728
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було 22145
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів 13415
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 2746
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30450
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25645
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25967
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9084 6
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4482
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50228