Багатскіс: Моментами ми грали справді в хороший і розумний баскетбол

Тренер збірної України прокоментував перемогу над Італією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з баскетболу показала моментами хорошу гру в матчі з Італією на Євробаскеті.

Про це розповів головний тренер української команди Айнарс Багатскіс.

"Ми очікували, що це буде важка гра на майданчику суперника. Два тижні тому ми програли Італії у Ризі в кваліфікації чемпіонату світу. Для нас було важливо підготуватися ментально і показати якісний баскетбол. Моментами ми грали справді в хороший, агресивний і, я навіть скажу, розумний баскетбол".

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"Іноді ми грали зовсім інакше. Другий матч поспіль ми маємо дуже багато втрат. І це, можливо, причина, чому ми не можемо "втікати" в першій половині. Я дуже радий за команду. Але це вже в минулому. Тепер ми маємо фокусуватися на наступному супернику", - сказав Багатскіс.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету.