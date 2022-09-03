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Санон: Сьогодні ми показали, що означає бути українцями

Вчора 23:26 225 0
Захисник збірної України прокоментував перемогу над Естонією.
Санон: Сьогодні ми показали, що означає бути українцями
#Іссуф Санон

Джерело - ФБУ.

У матчі другого кола Євробаскета-2022 з Естонією (74:73) гравці збірної України показала, що є однією великою сім’єю, що може грати у найкращий баскетбол.

Про це заявив захисник команди Іссуф Санон.

"Сьогодні ми показали, що означає бути українцями. Ми показали, як треба битися. 

Моя команда завжди допомагає мені, зараз ми не лише команда - ми справжня сім’я. Ми допомагаємо один одному незалежно від того, хто виходить на майданчик, а хто ні.

Сьогодні ми показали, що збірна України - одна велика сім’я, та що ми можемо грати у наш найкращий баскетбол на чемпіонаті Європи.

Ми не можемо здатися. Ми - українці, ми ніколи не здаємося. Слава Україні", - сказав Санон.

У цьому матчі Санон набрав 10 очок.

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