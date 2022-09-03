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Багатскіс: Україна на старті матчу грала в жахливий баскетбол

Сьогодні 22:40 123 0
Тренер прокоментував складний матч з Естонією
Багатскіс: Україна на старті матчу грала в жахливий баскетбол
#Айнарс Багатскіс

Джерело - ФІБА.

Наставник збірної України Айнарс Багатскіс не задоволений грою підопічних у матчі 2-го туру Євробаскету проти Естонії

Про це заявив сам фахівець.

"Кожен суперник виглядає інакше. Вчора ми грали з Великобританією, і могло здатися, що все для нас склалося легко, велика очкова перевага. Нині все було інакше. Естонія добре знає, як грати в баскетбол. Щиро кажучи, ми грали у жахливий баскетбол на старті зустрічі. Занадто легко втрачали м'яч, не влучали свої кидки.

Потім ситуація виправилася, ми зрозуміли, що ми маємо проблеми і виправили їх. І моментам був справді якісний баскетбол, дуже правильний та дисциплінований. Але суперник добре знає, що треба робити. Можна сказати, що нам десь пощастило, але ми показали, що є єдиною командою.

Найважливіше те, що ми виграли", - сказав Багатскіс.

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