Багатскіс: Україна на старті матчу грала в жахливий баскетбол

Наставник збірної України Айнарс Багатскіс не задоволений грою підопічних у матчі 2-го туру Євробаскету проти Естонії.

Про це заявив сам фахівець.

"Кожен суперник виглядає інакше. Вчора ми грали з Великобританією, і могло здатися, що все для нас склалося легко, велика очкова перевага. Нині все було інакше. Естонія добре знає, як грати в баскетбол. Щиро кажучи, ми грали у жахливий баскетбол на старті зустрічі. Занадто легко втрачали м'яч, не влучали свої кидки.

Потім ситуація виправилася, ми зрозуміли, що ми маємо проблеми і виправили їх. І моментам був справді якісний баскетбол, дуже правильний та дисциплінований. Але суперник добре знає, що треба робити. Можна сказати, що нам десь пощастило, але ми показали, що є єдиною командою.

Найважливіше те, що ми виграли", - сказав Багатскіс.