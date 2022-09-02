Багатскіс: Збірна України провела хорошу роботу

Збірна України добре підготувалася до стартового матчу Євробаскету-2022 проти Великої Британії.

Про це розповів головний тренер національної команди Айнарс Багатскіс.

"Фінальний результат, велика різниця у рахунку, можливо, не зовсім об’єктивно показує рівень нашої переваги. Велика Британія – справді хороша команда. У нас було багато інформації щодо них, з попередніх матчів, де вони грали проти Латвії та Бельгії.

Ми мали цю інформацію, але я завжди кажу, що важливо фокусуватися не на тому, проти кого ти граєш, які імена, країни, клуби, а на власній роботі.

Я думаю, ми зробили хорошу роботу. Є багато речей, на які ми ще можемо повпливати, але загалом – ми домінували, рухалися крок за кроком.

Радий, що хлопці дуже серйозно поставилися до гри. За це їм дякую. У нас є багато баскетболістів, для яких цей Євробаскет перший у кар’єрі.

Ми провели хорошу роботу, але це вже в минулому. Тепер фокусуємося на наступних іграх, на наступних суперниках.

Гра Леня та Пустового рахом? Ми моделювали ці ситуації, грали так у попередніх матчах. Якщо я вже маю так багато хороших великих хлопців на позицію п’ятого номера, я маю придумати, як використовувати їх разом. Для Алекса це навіть складніше, бо у попередні роки в НБА він грав лише як "п’ятірка". Артем також. Але ми використовуємо їх обох разом.

У нас також є молодий Дмитро Скапінцев, який відіграв понад 20 хвилин у грі з іспанцями. Ось і причина, коли ми граємо двома "великими", ми залишаємося у грі, як проти Іспанії. Так що це зовсім не випадково", - розповів Багатскіс.