Головне
Збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022
Сьогодні 17:07 722
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 22:00 1712
Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 749
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 16:37 53154 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 16:08 91070
Усик - найкращий боксер серпня за версією WBA
Вчора 23:11 395
Президент Аталанти прийняв рішення щодо майбутнього Маліновського
Вчора 20:56 2753
Костюк поступилась Азаренко у другому колі US Open-2022
Вчора 19:38 719 1
Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ знімати очки з клубів
Вчора 15:26 627
Адміністратора збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн
Вчора 13:42 2097
Прямі трансляції

Багатскіс: Збірна України провела хорошу роботу

Сьогодні 21:12 152 0
Айнарс Багатскіс прокоментував матч проти Великої Британії
Багатскіс: Збірна України провела хорошу роботу
#Айнарс Багатскіс

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна України добре підготувалася до стартового матчу Євробаскету-2022 проти Великої Британії.

Про це розповів головний тренер національної команди Айнарс Багатскіс.

"Фінальний результат, велика різниця у рахунку, можливо, не зовсім об’єктивно показує рівень нашої переваги. Велика Британія – справді хороша команда. У нас було багато інформації щодо них, з попередніх матчів, де вони грали проти Латвії та Бельгії.

Ми мали цю інформацію, але я завжди кажу, що важливо фокусуватися не на тому, проти кого ти граєш, які імена, країни, клуби, а на власній роботі.

Я думаю, ми зробили хорошу роботу. Є багато речей, на які ми ще можемо повпливати, але загалом – ми домінували, рухалися крок за кроком. 

Радий, що хлопці дуже серйозно поставилися до гри. За це їм дякую. У нас є багато баскетболістів, для яких цей Євробаскет перший у кар’єрі. 

Ми провели хорошу роботу, але це вже в минулому. Тепер фокусуємося на наступних іграх, на наступних суперниках.

Гра Леня та Пустового рахом? Ми моделювали ці ситуації, грали так у попередніх матчах. Якщо я вже маю так багато хороших великих хлопців на позицію п’ятого номера, я маю придумати, як використовувати їх разом. Для Алекса це навіть складніше, бо у попередні роки в НБА він грав лише як "п’ятірка". Артем також. Але ми використовуємо їх обох разом.

У нас також є молодий Дмитро Скапінцев, який відіграв понад 20 хвилин у грі з іспанцями. Ось і причина, коли ми граємо двома "великими", ми залишаємося у грі, як проти Іспанії. Так що це зовсім не випадково", - розповів Багатскіс.

Раніше збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14665
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 91070
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 53154 1
Рух - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1008
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО 1761
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 1712
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17543
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 55775
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 43810
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15590
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 27577
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 49968