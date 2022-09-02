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Михайлюк: Ми дотримувалися нашого плану на гру

Сьогодні 20:25 375 0
Захисник збірної України Святослав Михайлюк прокоментував перемогу над Великою Британією
Михайлюк: Ми дотримувалися нашого плану на гру
#Святослав Михайлюк

Джерело - ukrbasket.

Збірна України задоволена результатом матчу проти Великої Британії у стартовому матчі Євробаскету-2022.

Про це розповів захисник національної команди Святослав Михайлюк.

"Як сказав тренер, результат не відображає, наскільки хорошою була їхня команда. Це була чудова гра. Ми грали жорстко, розумно. Ми обмежили наші помилки в атаці та захисті.

Ми трималися нашого плану на гру і, думаю, ми справді задоволені результатом. Намагатимемося показувати нашу найкращу гру і в наступних матчах", - відмітив Михайлюк.

Раніше збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022.

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