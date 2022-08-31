Став відомий транслятор матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Матч національної команди транслюватиме телеканал XSPORT.

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу, який з 1 по 18 вересня пройде в чотирьох країнах Європи.

Команда Айнарса Багатскіса проведе матчі в Мілані (група С). В Україні усі ігри збірної України у прямому ефірі покаже офіційний транслятор - телеканал XSPORT.

Заплановані й інші трансляції Євробаскету. 1 вересня о 21.30 канал покаже зустріч Франція – Німеччина.

Трансляції за участю баскетболістів України у груповому раунді Євробаскету:

2 вересня.

Початок о 15.15. Україна - Велика Британія

3 вересня.

18.00. Естонія - Україна

5 вересня.

22.00 Україна - Італія

6 вересня.

18.00. Греція - Україна

8 вересня.

15.15. Хорватія - Україна.

Раніше визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022.