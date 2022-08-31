Головне
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022
29.08.2022 22:57 2710 2
Кабаєв - гравець Динамо Київ
Сьогодні 18:28 289
Євробаскет-2022: календар матчів турніру
Сьогодні 15:20 278
За підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали 15 автомобілів для фронту
Сьогодні 11:37 167
Визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022
Сьогодні 10:10 400
Костюк перемогла Шериф на старті US Open
Сьогодні 08:30 636
Калініна перемогла Перу на старті US Open
Вчора 21:43 601
Яремчук - гравець Брюгге
Вчора 08:08 1775
Збірна України переграла Туніс на ЧС-2022
29.08.2022 22:52 1434
Михайлюка відрахували з Торонто
29.08.2022 20:11 2357
Прямі трансляції

Став відомий транслятор матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Сьогодні 19:11 188 0
Матч національної команди транслюватиме телеканал XSPORT.
Став відомий транслятор матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу, який з 1 по 18 вересня пройде в чотирьох країнах Європи.

Команда Айнарса Багатскіса проведе матчі в Мілані (група С). В Україні усі ігри збірної України у прямому ефірі покаже офіційний транслятор - телеканал XSPORT.

Заплановані й інші трансляції Євробаскету. 1 вересня о 21.30 канал покаже зустріч Франція – Німеччина.

Трансляції за участю баскетболістів України у груповому раунді Євробаскету:

2 вересня.
Початок о 15.15. Україна - Велика Британія
3 вересня.
18.00. Естонія - Україна
5 вересня.
22.00 Україна - Італія
6 вересня.
18.00. Греція - Україна
8 вересня.
15.15. Хорватія - Україна.

Раніше визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко - серед гірших гравців Евертона в матчі з Лідсом Миколенко - серед гірших гравців Евертона в матчі з Лідсом 956
Мудрик погодив контракт з Арсеналом Мудрик погодив контракт з Арсеналом 1627
Брентфорд запропонував за Мудрика 30 млн євро Брентфорд запропонував за Мудрика 30 млн євро 965
Маліновський відхилив першу пропозицію Марселя Маліновський відхилив першу пропозицію Марселя 872
Челсі поступився Саутгемптону, Лідс зіграв унічию з Евертоном Миколенка. Результати 5 туру АПЛ Челсі поступився Саутгемптону, Лідс зіграв унічию з Евертоном Миколенка. Результати 5 туру АПЛ 691
Кабаєв близький до переходу в Динамо Кабаєв близький до переходу в Динамо 1087
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50561 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 43336 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1296
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25785
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6196
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83399