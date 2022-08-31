Став відомий транслятор матчів збірної України на Євробаскеті-2022

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу, який з 1 по 18 вересня пройде в чотирьох країнах Європи.
Команда Айнарса Багатскіса проведе матчі в Мілані (група С). В Україні усі ігри збірної України у прямому ефірі покаже офіційний транслятор - телеканал XSPORT.
Заплановані й інші трансляції Євробаскету. 1 вересня о 21.30 канал покаже зустріч Франція – Німеччина.
Трансляції за участю баскетболістів України у груповому раунді Євробаскету:
2 вересня.
Початок о 15.15. Україна - Велика Британія
3 вересня.
18.00. Естонія - Україна
5 вересня.
22.00 Україна - Італія
6 вересня.
18.00. Греція - Україна
8 вересня.
15.15. Хорватія - Україна.
Раніше визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022.