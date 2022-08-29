Миколаїв базуватиметься у Дніпрі

Клуб прийме участь у розіграші Суперліги сезону 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Миколаїв у новому сезоні Суперліги буде базуватися у Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

"Миколаїв іде у Дніпро. Хлопцям забезпечено проживання, харчування та домашня база Прометею для підготовки до змагань. Також велика подяка будівельній компанії Будінвест Інжиніринг та Техноторг, які стали титульним спонсором команди та надали фінансову підтримку спортсменам", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Миколаїв заявиться на сезон Суперліги 2022/23.