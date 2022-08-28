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Багатскіс назвав причини несподіваної поразки збірної України від Ісландії

Сьогодні 17:11 254 0
Фахівець прокоментував поразку
Багатскіс назвав причини несподіваної поразки збірної України від Ісландії
#Айнарс Багатскіс

Джерело - fbu.ua.

Жодних виправдань гравцям збірної України з баскетболу за поразку від Ісландії (88:91 ОТ) у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2023 не має.

Про це заявив головний тренер української команди Айнарс Багатскіс.

"Зараз дуже багато емоцій і ми з тренерами весь час після гри сиділи в аеропорту аналізували, сперечалися, сварилися, намагалися зрозуміти причини того, що сталося. Я намагаюся зрозуміти, де ми не допрацювали. 

Ісландія вдома та на виїзді - це дві різні команди і не дарма вдома вони перемогли Італію, виграли безнадійний матч у Нідерландів. Тут треба тримати фокус протягом усієї дистанції.

Це команда, яка грає маленьким складом і виконує величезну кількість триочкових. Нам треба було зробити акцент у нападі на ті моменти, де в нас була перевага і грати дисципліновано у захисті. Перші 5-6 хвилин не виглядало так, що ми можемо випасти з гри, або ми не оцінили суперника, ми грали спокійно та впевнено.

Ми грали від захисту і це давало результат, але все змінилося кардинально, коли почалася ротація. Зазвичай в таких ситуаціях у нас з лави виходив Санон, але ми маємо навчитися грати і без Іссуфа. Ми втратили ритм гри і попливли у захисті. 

Не можу сказати, що в першій половині у нас було багато технічного браку, хоч і було 11 втрат. Але суперник за гру забив нам 50 очок другого шансу після наших помилок - 10 у першій половині, і 40 після великої перерви.

Це означає, що ми не зробили нічого з того, що мали зробити. Вперше таке, коли ми мали солідну перевагу за всіма статистичними показниками, зокрема за ефективністю, але програли матч.

Причина цього - 25 втрат. Треба вже нарешті зрозуміти, куди ми поспішаємо, чому не оцінюємо ситуацію, коли у нас є перевага, чому ми обираємо неправильне рішення.

Я вже казав декілька разів в інтерв’ю, що для нас іноді найкраща передача - це кидок. Але, знову ж таки, 25 втрат. Такого в нас ще не було. 

Суперник отримав багато додаткових можливостей, за рахунок чого і переміг. Так, важко тут грати, до того ж кондиції у нас не найкращі, але жодних виправдань нашій поразці немає.

Можемо сказати, що захочемо, що всі вміють грати в баскетбол, що дорога була довгою, що Санона не було, але все це зараз не важливо. Ми програли матч, який мали вигравати", - сказав Багатскіс.

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