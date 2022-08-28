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Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023

Сьогодні 08:18 569 0
Українці зазнали сенсаційної поразки в кваліфікації чемпіонату світу-2023
Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023
#Збірна України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

27 серпня, збірна України з баскетболу провела матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Україна програла Ісландії - 91:88.

У групі L також представлені збірні Італії, Нідерландів, Іспанії та Грузії.

На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи. Після двох матчів кваліфікації на ЧС-2023 збірна України зіграє у Євробаскеті-2022, який стартує на початку вересня.

Чемпіонат світу-2023
Кваліфікація
Група L
28 серпня

Ісландія - Україна 91:88 (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8 ОТ)

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.

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