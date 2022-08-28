Джерело - Чемпіон.
27 серпня, збірна України з баскетболу провела матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Україна програла Ісландії - 91:88.
У групі L також представлені збірні Італії, Нідерландів, Іспанії та Грузії.
На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи. Після двох матчів кваліфікації на ЧС-2023 збірна України зіграє у Євробаскеті-2022, який стартує на початку вересня.
Чемпіонат світу-2023
Кваліфікація
Група L
28 серпня
Ісландія - Україна 91:88 (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8 ОТ)
Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.