Українці зазнали сенсаційної поразки в кваліфікації чемпіонату світу-2023

Джерело - Чемпіон.

27 серпня, збірна України з баскетболу провела матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Україна програла Ісландії - 91:88.

У групі L також представлені збірні Італії, Нідерландів, Іспанії та Грузії.

На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи. Після двох матчів кваліфікації на ЧС-2023 збірна України зіграє у Євробаскеті-2022, який стартує на початку вересня.

Чемпіонат світу-2023

Кваліфікація

Група L

28 серпня

Ісландія - Україна 91:88 (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8 ОТ)

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.