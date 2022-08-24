Збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 серпня, збірна України з баскетболу провела матч кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Україна програла Італії - 89:97.
У групі L також представлені збірні Ісландії, Нідерландів, Іспанії та Грузії.
На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи. Після двох матчів кваліфікації на ЧС-2023 збірна України зіграє у Євробаскеті-2022, який стартує на початку вересня.
Чемпіонат світу-2023
Кваліфікація
Група L
24 серпня
Україна - Італія 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)