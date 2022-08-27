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Пустовий назвав головну проблему збірної України

Вчора 22:11 208 0
Пустовий назвав головну проблему збірної України
#Артем Пустовий

Джерело - Суспільне Спорт.

Великі баскетболісти у нинішньому складі збірної України є досить рухливими і можуть грати у швидкий баскетбол.

Про це заявив гравець українців Артем Пустовий.

“Не знаю, чи це найсильніший склад збірної України за всю історію. Якщо за рівнем індивідуальної майстерності, то можливо. Але за рівнем зіграності нам далеко до попередників. Хоча б до збірної під керівництвом Майка Фрателло, яка була в 2013-2014 роках. Зараз наша найбільша проблема - це зіграність. Буває, що ми починаємо грати, як команда, але потім перемикаємося на індивідуальні дії. Починаємо дивитися на власну статистику, кожен хоче стати героєм. Я зараз не про когось одного, а про всіх нас.

Думаю, що нашій збірній треба грати у швидкий баскетбол. Бігти, розганятися, десь один заслін поставити. Усі великі гравці в нашій збірній досить рухливі – я, Олексій Лень. Коли ми граємо позиційно, то четверо просто стоять та дивляться на того, в кого м’яч, і чекаємо, що він вигадає. Самі ж не розуміємо, що робити. Ми маємо грати на швидкостях Італії”, - зазначив Пустовий.

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.

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