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Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні

Сьогодні 20:10 325 0
Баскетболіст прокоментував поразку від Італії
Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні
#Артем Пустовий

Джерело - Суспільне Спорт.

Судді не справедливо судили дії українських баскетболістів у матчі з Італією.

Про це заявив гравець українців Артем Пустовий.

“Дуже прикра поразка. Хотілося в такий день, у такий момент для країни подарувати співвітчизникам перемогу. Ми старалися. Перша половина гри була дуже вдалою для нас. Ми грали у швидкий баскетбол, зупиняли італійців та реалізовували свої швидкі прориви. Набирали легкі очки. У другій половині, на жаль, ввімкнулися і суперники, і судді. Дуже багато дали штрафних кидків нашим опонентам. Кожен дотик – фол.

У третій чверті італійці виключно стояли та виконували штрафні. Від цього наш ритм впав. Вони почали жорсткіше грати у захисті, а ми в деякому сенсі "купилися" на це. Перестали грати у той жорсткий баскетбол, що був у першій половині, і від цього такий результат. Вони виконали 14 штрафних, а ми - один. Про що тут казати?

Не знаю, може, це лише моя думка. Можливо, Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні. Це вже йде не спорт, а швидше бізнес. Ну приїдемо ми, пограємо. А там, у першу чергу, люди дивляться на можливий прибуток. Приїзд фанатів, продаж квитків. В українських вболівальників зараз змоги поїхати майже немає. Не виключаю того, що арбітри на матчі з Італією були невисокого рівня - їм дали команду, вони виконали”, - зазначив Пустовий.

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.

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