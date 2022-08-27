Пустовий: У мене батьки перебувають на окупованій території

Батьки гравця збірної України Артема Пустового нині перебувають в окупованій Каховці на Херсонщині.

Про це заявив сам баскетболіст.

“Баскетбол дуже сильно допомагає справлятися зі стресом через війну. На тренуваннях і матчах ти дещо відволікаєшся від тих жахіть, які відбуваються в країні. Але після їх закінчення, коли читаєш новини про прильоти, вибухи, стає не по собі. У колективі це переносити легше. Дещо відволікаєшся, намагаєшся концентруватися на роботі.

У мене батьки на окупованій території, у Каховці, що в Херсонській області. Не хочуть від’їжджати, хоча я пропонував їм тисячу разів. Кажуть, що не хочуть залишати дім. Поки будуть там, далі подивимося. Слава Богу, зв’язок із ними є. Інколи Інтернет пропадає, але це на день-два, потім поновлюється. Більш-менш вдається регулярно з ними зв’язуватися. І по відео, і текстовими повідомленнями. Хоча я їм кажу: "Чого ви сидите?! Ніхто ж не знає, що завтра прийде в голову цим проклятим окупантам. Але переконати їх поки що не вдається”, - зазначив Пустовий.