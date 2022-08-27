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Збірна Італії визначилась зі складом на домашній Євробаскет-2022

Сьогодні 17:11 162 0
Збірна Італії визначилась зі складом на домашній Євробаскет-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Суперник збірної України у груповому раунді Євробаскета-2022 команда Італії визначилася з фінальним ростером на домашній груповий раунд, який проходитиме в Мілані.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Італії.

Головний тренер італійської команди Джанмарко Поцекко вніс у склад 12 гравців, які брали участь у нещодавньому матчі проти України у відборі на ЧС-2023:

Ніко Менніон (Віртус), Марко Спіссу (Венеція), Стефано Тонут (Мілан), Сімоне Фонтеккйо (Юта), Томмазо Бальдассо (Мілан), Алессандро Пайола (Віртус), Луїджі Датоме (Мілан), Джампаоло Річчі (Мілан), Ніколо Меллі (Мілан), Данило Галлінарі (Бостон), Акілле Полонара (Анадолу Ефес), Поль Біліга (Мілан).

Матч Україна - Італія на Євробаскеті-2022 буде зіграно 5 вересня на паркеті Mediolanum Forum.

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