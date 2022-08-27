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Визначився склад збірної України на матч проти Ісландії

Сьогодні 11:24 249 0
Михайлюк та Лень готові грати
Визначився склад збірної України на матч проти Ісландії

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна України зіграє свій другий матч другого раунду відбору на чемпіонат світу-2023 проти команди Ісландії.

Наставник Айнарс Багатскіс включив у склад 12 гравців:

Захисники – Ілля Сидоров, Святослав Михайлюк, Денис Лукашов, Богдан Близнюк;

Форварди – Павло Крутоус, Іван Ткаченко, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Дмитро Скапінцев, Володимир Герун;

Центрові – Олексій Лень, Артем Пустовий.

Матч Ісландія – Україна відбудеться у суботу, 27 серпня. Початок о 23:00.

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.

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