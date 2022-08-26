Багатскіс: Лень та Михайлюк грають з великим бажанням

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс задоволений діями Олексія Леня та Святослава Михайлюка у матчі з Італією.

Про це заявив сам фахівець.

"Вони грають із величезним бажанням, але не вистачає одного - ігрової практики. Тобі треба регулярно грати, щоб відчути цей ритм. Через ці матчі я хочу, щоб вони відчули ритм перед Євробаскетом. Звичайно, вони мають приймати кращі рішення. Але є така історія, що в клубах у них одна роль, а тут від них чекають лідерської гри та результату. Хлопці стараються і, впевнений, знайдуть свою гру", - сказав Багатскіс.