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Багатскіс: Лень та Михайлюк грають з великим бажанням

Сьогодні 19:55 227 0
Наставник збірної України - про Леня та Михайлюка
Багатскіс: Лень та Михайлюк грають з великим бажанням
#Олексій Лень, #Святослав Михайлюк, #Айнарс Багатскіс

Джерело - fbu.ua.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс задоволений діями Олексія Леня та Святослава Михайлюка у матчі з Італією.

Про це заявив сам фахівець.

"Вони грають із величезним бажанням, але не вистачає одного - ігрової практики. Тобі треба регулярно грати, щоб відчути цей ритм. Через ці матчі я хочу, щоб вони відчули ритм перед Євробаскетом. Звичайно, вони мають приймати кращі рішення. Але є така історія, що в клубах у них одна роль, а тут від них чекають лідерської гри та результату. Хлопці стараються і, впевнений, знайдуть свою гру", - сказав Багатскіс.

У суботу, 27 серпня, збірна України зіграє поєдинок відбору на чемпіонат світу проти Ісландії.

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.

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