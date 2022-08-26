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Іссуф Санон не зіграє проти Ісландії

Сьогодні 16:40 194 0
Іссуф Санон не зіграє проти Ісландії
#Іссуф Санон

Джерело - fbu.ua.

Чоловіча збірна України вирушила в Ісландію, де зіграє другий матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса у місті Гапнарфйордур протистоятиме місцевій національній команді 27 серпня о 23:00 за київським часом. У складі збірної України на матч поїхали 13 гравців:

Денис Лукашов, перший тренер Ірина Насєдкіна;

Віталій Зотов, перший тренер Зотова Тетяна;

Ілля Сидоров, перший тренер Cергій Покровенко;

Святослав Михайлюк, перший тренер тренер Олександр Молчанов;

Павло Крутоус, перший тренер Богдан Федоренко;

Іван Ткаченко, перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Богдан Близнюк, перший тренер Філіп Буркетт;

Андрій Войналович, перший тренер Леся Полуяхтова;

В’ячеслав Бобров, перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Володимир Герун, перші тренери Михайло Лисоволенко, Аріна Гребнєва;

Олексій Лень, перший тренер Михайло Лисоволенко;

Артем Пустовий, перший тренер Валерій Зарецький;

Дмитро Скапінцев, перший тренер Анатолій Федоренко.

Відзначимо, що не полетів із командою і не зіграє проти Ісландії Іссуф Санон, який отримав травму гомілкостопу в другій половині матчу проти Італії. Захисникові потрібні додаткові перевірки у лікаря, тому було прийнято рішення про те, що він пропустить наступний матч і відновлюватиметься перед іграми фінальної частини Євробаскета-2022.

“Він міг би і зіграти, але, якщо щось станеться, він може взагалі пропустити Євробаскет. Краще йому цей тиждень відновитися. Було два варіанти - ризикувати, чи не ризикувати. Я обрав другий варіант. Враховуючи наші ресурси, і розуміючи його важливість для команди, як і будь-якого іншого нашого гравця, вирішили Іссуфа поберегти”, - повідомив Айнарс Багатскіс.

Матч Ісландія - Україна дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT.

Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.

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