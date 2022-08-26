Іссуф Санон не зіграє проти Ісландії

Джерело - fbu.ua.
Чоловіча збірна України вирушила в Ісландію, де зіграє другий матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Команда Айнарса Багатскіса у місті Гапнарфйордур протистоятиме місцевій національній команді 27 серпня о 23:00 за київським часом. У складі збірної України на матч поїхали 13 гравців:
Денис Лукашов, перший тренер Ірина Насєдкіна;
Віталій Зотов, перший тренер Зотова Тетяна;
Ілля Сидоров, перший тренер Cергій Покровенко;
Святослав Михайлюк, перший тренер тренер Олександр Молчанов;
Павло Крутоус, перший тренер Богдан Федоренко;
Іван Ткаченко, перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
Богдан Близнюк, перший тренер Філіп Буркетт;
Андрій Войналович, перший тренер Леся Полуяхтова;
В’ячеслав Бобров, перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
Володимир Герун, перші тренери Михайло Лисоволенко, Аріна Гребнєва;
Олексій Лень, перший тренер Михайло Лисоволенко;
Артем Пустовий, перший тренер Валерій Зарецький;
Дмитро Скапінцев, перший тренер Анатолій Федоренко.
Відзначимо, що не полетів із командою і не зіграє проти Ісландії Іссуф Санон, який отримав травму гомілкостопу в другій половині матчу проти Італії. Захисникові потрібні додаткові перевірки у лікаря, тому було прийнято рішення про те, що він пропустить наступний матч і відновлюватиметься перед іграми фінальної частини Євробаскета-2022.
“Він міг би і зіграти, але, якщо щось станеться, він може взагалі пропустити Євробаскет. Краще йому цей тиждень відновитися. Було два варіанти - ризикувати, чи не ризикувати. Я обрав другий варіант. Враховуючи наші ресурси, і розуміючи його важливість для команди, як і будь-якого іншого нашого гравця, вирішили Іссуфа поберегти”, - повідомив Айнарс Багатскіс.
Матч Ісландія - Україна дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT.
Нагадаємо збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023.