Збірна Іспанії перед Євробаскетом втратила досвідченого захисника

Джерело - basket.com.ua.
Досвідчений захисник Серхіо Юль не допоможе збірній Іспанії в найближчих матчах, у тому числі на Євробаскеті-2022.
Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Іспанії.
34-річний гравець отримав травму в матчі відбору на чемпіонат світу-2023 проти Ісландії (87:57).
Обстеження показало, що травма не є серйозною, проте ухвалено рішення відчепити Юля від збірної.
У минулому сезоні Юль набирав у середньому 8,5 очка, 1,6 підбирання, 2,7 передачі у 37 іграх Євроліги. Очікується, що захисник “Реала” відновиться до початку наступного клубного сезону.
Під час Євробаскету Іспанія зіграє в групі А, де зустрінеться з Болгарією, Грузією, Бельгією, Чорногорією та Туреччиною.
Раніше повідомлялося, що центровий збірної Греції встигне відновитися до Євробаскета-2022.