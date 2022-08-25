Збірна Іспанії перед Євробаскетом втратила досвідченого захисника

Досвідчений захисник Серхіо Юль не допоможе збірній Іспанії в найближчих матчах, у тому числі на Євробаскеті-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Іспанії.

34-річний гравець отримав травму в матчі відбору на чемпіонат світу-2023 проти Ісландії (87:57).

Обстеження показало, що травма не є серйозною, проте ухвалено рішення відчепити Юля від збірної.

У минулому сезоні Юль набирав у середньому 8,5 очка, 1,6 підбирання, 2,7 передачі у 37 іграх Євроліги. Очікується, що захисник “Реала” відновиться до початку наступного клубного сезону.

Під час Євробаскету Іспанія зіграє в групі А, де зустрінеться з Болгарією, Грузією, Бельгією, Чорногорією та Туреччиною.

Раніше повідомлялося, що центровий збірної Греції встигне відновитися до Євробаскета-2022.