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Центровий збірної Греції встигне відновитися до Євробаскета-2022

Сьогодні 17:55 75 0
Центровий збірної Греції встигне відновитися до Євробаскета-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Основний гравець Панатинаїкоса та збірної Греції Георгіос Папаяніс близький до повернення після травми.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

25-річний баскетболіст не брав участі у тренуваннях збірної Греції через пошкодження задньої поверхні стегна.

Очікується, що Папаяніс приєднається до команди наступного тижня та буде готовий до початку Євробаскету-2022. Нагадаємо, збірна Греції є суперником збірної України у груповому раунді чемпіонату Європи, матчі якого проходитимуть у Мілані. 

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