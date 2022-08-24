Центровий збірної Греції встигне відновитися до Євробаскета-2022

Основний гравець Панатинаїкоса та збірної Греції Георгіос Папаяніс близький до повернення після травми.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

25-річний баскетболіст не брав участі у тренуваннях збірної Греції через пошкодження задньої поверхні стегна.

Очікується, що Папаяніс приєднається до команди наступного тижня та буде готовий до початку Євробаскету-2022. Нагадаємо, збірна Греції є суперником збірної України у груповому раунді чемпіонату Європи, матчі якого проходитимуть у Мілані.