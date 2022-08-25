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Син Коломойського повернувся до Будівельника

Сьогодні 16:09 280 0
Баскетболіст знову виступатиме за київський клуб
Син Коломойського повернувся до Будівельника
#Будівельник

Джерело - БК Будівельник.

Захисник Ізраель Коломойський продовжуватиме виступати у складі київського Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний Ізраель, який минулого року також виконував роль віце-президента, вже працює із командою на зборі в Туреччині.

Ізраель є сином українського мільярдера Ігоря Коломойського. У минулому сезоні він відіграв 5 матчів і приносив "Будівельнику" 2,4 очка + 1,4 підбирання за 16 хвилин у середньому на паркеті.

Раніше Будівельник підписав колишнього центрового Прометея.

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