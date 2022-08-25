Син Коломойського повернувся до Будівельника

Джерело - БК Будівельник.
Захисник Ізраель Коломойський продовжуватиме виступати у складі київського Будівельника.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
23-річний Ізраель, який минулого року також виконував роль віце-президента, вже працює із командою на зборі в Туреччині.
Ізраель є сином українського мільярдера Ігоря Коломойського. У минулому сезоні він відіграв 5 матчів і приносив "Будівельнику" 2,4 очка + 1,4 підбирання за 16 хвилин у середньому на паркеті.
Раніше Будівельник підписав колишнього центрового Прометея.