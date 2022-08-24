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Будівельник підписав колишнього центрового Прометея

Сьогодні 16:25 235 0
Будівельник підписав колишнього центрового Прометея
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Український центровий Дмитро Тихонов став гравцем Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Приїхавши на допомогу команді під час збору в Туреччині, український центровий переконав тренерський штаб команди запропонувати йому контракт. 

Тихонов (115 кг, 204 см, 30 років) минулий сезон провів за Прометей, де мав у середньому 2,6 очка + 1,3 підбирання за 6,3 хвилини.

Тихонов, як і Грицак та Маяускас, також грав у Валерія Плєханова в Запоріжжі, коли їх команда дійшла до фіналу Суперліги. В тому сезоні Дмитро за 22,4 хвилини у грі приносив команді 9,5 очка + 6,3 підбирання, при 59,3% з гри. РЕ Тихонова складав 12,7 бала.

Раніше повідомлялося, що Шундель, Кондраков та Тихонов тренуються з Будівельником.

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