НБА виведе 6-й номер з обігу усіх команд

Білл Расселл був 11-разовим чемпіон НБА

Джерело - Чемпіон.

Білл Расселл стане першим гравцем в історії НБА, чий ігровий номер буде виведений з обігу в усіх командах ліги.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Це буде перший випадок в історії НБА, коли з обігу усіх команд вийде певний номер.

У сезоні 2022/23 баскетболісти носитимуть спеціальну нашивку на правому плечі, і на кожній арені буде зображуватись логотип у формі конюшини з номером 6.

Зазначається, що всі гравці, які грають з "шісткою" на спині, продовжать з нею виступати. Таким чином нововведення вводитиметься поступово.

Раніше помер найтитулованіший гравець в історії НБА.