НБА виведе 6-й номер з обігу усіх команд

Джерело - Чемпіон.
Білл Расселл стане першим гравцем в історії НБА, чий ігровий номер буде виведений з обігу в усіх командах ліги.
Про це повідомляє Шемс Чаранія.
Це буде перший випадок в історії НБА, коли з обігу усіх команд вийде певний номер.
У сезоні 2022/23 баскетболісти носитимуть спеціальну нашивку на правому плечі, і на кожній арені буде зображуватись логотип у формі конюшини з номером 6.
Зазначається, що всі гравці, які грають з "шісткою" на спині, продовжать з нею виступати. Таким чином нововведення вводитиметься поступово.
Раніше помер найтитулованіший гравець в історії НБА.