В збірній України відбулись зміни у тренерському штабі

До найближчих матчів Багатскісу допомагають готувати гравців нові спеціалісти.

Національна чоловіча збірна України завершила перший етап підготовки до майбутніх матчів, який відбувся у Ризі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Далі підопічні Айнарса Багатскіса відправляться до Туреччини, де будуть знаходитись до 15 серпня та візьмуть участь у товариському турнірі в Стамбулі за участю місцевої збірної, а також команд Словенії та Польщі.

Наразі хочемо повідомити вас про зміни в тренерському штабі збірної команди. Окрім головного тренера збірної Айнарса Багатскіса наразі з командою працюють його асистент Максим Міхельсон, скаут Микола Кірсанов, тренер по індивідуальній роботі Олексій Рубан, а також тренер з фізичної підготовки Олександр Томаревський.

Раніше один із лідерів збірної України Олександр Липовий пропустить Євробаскет-2022.