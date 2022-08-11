Будівельник підписав досвідченого канадського снайпера

Канадський снайпер Джонні Берганемескел став гравцем Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачок вже прибув у розташування команди Валерія Плеханова.

Джонні (188 см, 78 кг, 29 років) минулий сезон провів у французькому елітному дивізіоні за Роан, і приносив своїй команді 17,8 очка + 3,0 підбирання + 2,5 передачі за гру, влучаючи 42,7 % дальніх кидків, при не 6,8 спроби за гру.

Раніше Берганемескел також виступав в Європі за такі клуби, як іспанська Сарагоса, французькі Булазак та Нантерр і грецька Ларіса.

Джонні також не так давно зіграв 1 матч за збірну Канади у відборі на Кубок Америки-2021, і тоді набрав 9 очок у матчі проти Віргінських Островів.

Раніше Будівельник підписав американського бігмена Харві Джерая Гранта.