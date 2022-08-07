Американець Грант став гравцем Будівельника

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник підписав американського бігмена Харві Джерая Гранта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Харві Джерай - рідний брат бігмена Портленда, олімпійського чемпіона у складі збірної США Джерамі Гранта і племінник чотириразового чемпіона НБА Хораса Гранта.

У сезоні 2021/22 Грант виступав з Промітеасом в ЄвроКубку, де приносив команді 12,8 очка, 4,9 підбирання за 23, 7 хвилини в грі.

У грецькому чемпіонаті Харві мав наступну статистику: 10,4 очка + 4,9 підбирання за 20,5 хвилин.

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Раніше капітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник.