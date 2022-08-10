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Збірна України відправилась на контрольні матчі в Туреччину

Сьогодні 18:53 234 0
До Туреччини відправились 14 баскетболістів
Збірна України відправилась на контрольні матчі в Туреччину
#Збірна України з баскетболу

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України з баскетболу відправилась до Стамбулу, де в рамках підготовчого турніру до серпневих матчів кваліфікації ЧС-2023 зіграє три контрольних матчі.

Про це повідомляє ФБУ.

До Туреччини відправились 14 баскетболістів:

Денис Лукашов, Ілля Сидоров, Іссуф Санон, Віталій Зотов, Святослав Михайлюк, Павло Крутоус, Богдан Близнюк, Іван Ткаченко, Андрій Войналович, Артем Ковальов, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Дмитро Скапінцев, Артем Пустовий.

11 серпня українці зіграють з Туреччиною, 12 відбудеться спаринг з Польщею і 13 - зі Словенією.

Нагадаємо, у збірній України відбулись зміни у тренерському штабі.

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