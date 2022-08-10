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Барбер перейшов до Будівельника

Сьогодні 11:11 184 0
Баскетболіст раніше виступав у канадському клубі
Барбер перейшов до Будівельника
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Американський розігруючий Кет Барбер став гравцем Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболіст перейшов до українського клубу з канадського Гуефль Найтхоукса.

В лізі CEBL Барбер набирав у середньому за гру 19.6 очка, здійснював 5 передач, 4,5 підбирання та 1 перехоплення за матч.

Минулого року Барбер мав 10-денний контракт з клубом НБА Атланта Гоукс, а потім дуже успішно грав у G-League за фарм-клуб Атланти - Колледж Парк Скайхоукс, увійшовши за підсумками сезону 2021/22 в другу символічну п’ятірку ліги.

Раніше Будівельник підписав американського бігмена Харві Джерая Гранта.

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