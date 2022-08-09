Центровий НБА Олексій Лень приєднається до національної команди України під час збору в Туреччини, де буде зіграно серію контрольних матчів.

Про це заявив головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

“Чи задоволений першим збором? Певно, скажу ні, незадоволений. Оскільки команда в не найкращій фізичній формі. Це нормально, враховуючи коли востаннє тренувалися. Ми зараз десь ризикуємо - без втягуючих тренувань одразу переходимо до контактних. Перед учорашньою грою було чотири тренування. Близнюк прилетів, контактне тренування і одразу гра. Щойно прилетів Михайлюк. У Туреччині до нас приєднається Лень. Ми не маємо часу втягуватися. Ми розраховували, що гравці будуть у хорошій фізичній формі. Можна сказати, що ситуація у нас з корабля на бал”, - зазначив Багатскіс.

Нагадаємо, у Стамбулі збірна України зіграє контрольні матчі проти Туреччини, Словенії та Польщі.

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