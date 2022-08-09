Головне
Штурм - Динамо 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:47 5820
Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:41 393
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:27 3351
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики
Сьогодні 16:54 261
Ф’юрі оголосив про повернення у бокс
Сьогодні 16:39 572
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Сьогодні 13:22 2120
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Сьогодні 13:08 1134
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Сьогодні 12:22 1828
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу
Сьогодні 10:26 3332 1
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 2750
Прямі трансляції

Лень приєднається до збірної України у Туреччині

Сьогодні 21:11 157 0
Лень приєднається до збірної України у Туреччині
#Олексій Лень, #Айнарс Багатскіс

Джерело - basketballua.com.

Центровий НБА Олексій Лень приєднається до національної команди України під час збору в Туреччини, де буде зіграно серію контрольних матчів.

Про це заявив головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

“Чи задоволений першим збором? Певно, скажу ні, незадоволений. Оскільки команда в не найкращій фізичній формі. Це нормально, враховуючи коли востаннє тренувалися. Ми зараз десь ризикуємо - без втягуючих тренувань одразу переходимо до контактних. Перед учорашньою грою було чотири тренування. Близнюк прилетів, контактне тренування і одразу гра. Щойно прилетів Михайлюк. У Туреччині до нас приєднається Лень. Ми не маємо часу втягуватися. Ми розраховували, що гравці будуть у хорошій фізичній формі. Можна сказати, що ситуація у нас з корабля на бал”, - зазначив Багатскіс.

Нагадаємо, у Стамбулі збірна України зіграє контрольні матчі проти Туреччини, Словенії та Польщі. 

Раніше лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 14309
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 3332 1
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3351
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2750
Штурм - Динамо 1:0. ОНЛАЙН Штурм - Динамо 1:0. ОНЛАЙН 5820
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! 2551
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6733
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13925
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 44064
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20382
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14463 25
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5504 1