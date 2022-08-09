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Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022

Сьогодні 09:26 398 0
Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022
Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022
#Євробаскет-2022, #Олександр Липовий

Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів збірної України Олександр Липовий пропустить Євробаскет-2022.

Про це розповів сам баскетболіст в Instagram.

"Всім привіт. Багато людей питали, чому мене немає в числі кандидатів в збірну України. На жаль, я отримав серйозну травму в останній грі півфіналу чемпіонату Німеччини — розрив двох зв’язок гомілкостопа. Строк відновлення після цієї травми — 4-8 тижнів. Відновлення співпало з датами тренувального збору національної команди і тренер дав зрозуміти, що часу на відновлення кондицій під час тренувального процесу не буде і я змушений буду пропустити частину підготовки.

Тому було прийнято рішення професійно поставитись до цієї ситуації та підготуватися до нового сезону. Прикро, але, скорiше за все, я змушений буду пропустити свій п’ятий поспіль Євробаскет після подолання важкої кваліфікації, яка тривала два роки. Я бажаю успіху хлопцям на чемпіонаті Європи і буду вболівати за збірну України", - відзначив Липовий.

Липовий – єдиний гравець збірної України, який міг зіграти у п’яти Євробаскетах поспіль.

Раніше Михайлюк прибув в розташування збірної України.

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