Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022

Один із лідерів збірної України Олександр Липовий пропустить Євробаскет-2022.

Про це розповів сам баскетболіст в Instagram.

"Всім привіт. Багато людей питали, чому мене немає в числі кандидатів в збірну України. На жаль, я отримав серйозну травму в останній грі півфіналу чемпіонату Німеччини — розрив двох зв’язок гомілкостопа. Строк відновлення після цієї травми — 4-8 тижнів. Відновлення співпало з датами тренувального збору національної команди і тренер дав зрозуміти, що часу на відновлення кондицій під час тренувального процесу не буде і я змушений буду пропустити частину підготовки.

Тому було прийнято рішення професійно поставитись до цієї ситуації та підготуватися до нового сезону. Прикро, але, скорiше за все, я змушений буду пропустити свій п’ятий поспіль Євробаскет після подолання важкої кваліфікації, яка тривала два роки. Я бажаю успіху хлопцям на чемпіонаті Європи і буду вболівати за збірну України", - відзначив Липовий.