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Будівельник назвав тренерський штаб на сезон 2022/23

Сьогодні 19:40 146 0
Плеханов визначився із помічниками
Будівельник назвав тренерський штаб на сезон 2022/23
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

До тренерського штабу Валерія Плеханова у Будівельнику увійдуть Дмитро Забірченко, Леонід Яйло, Артем Чемякін, Дмитро Глєбов та американський фахівець Янік Маррі, який, як і минулого сезону, займатиметься індивідуальною роботою з гравцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний Дмитро Глєбов минулого сезону відіграв під керівництвом Валерія Плеханова у складі Харківських Соколів. Глєбов ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру.

Зазначимо, що Дмитро Забірченко очолюватиме команду, яка виступить в українській Суперлізі.

Основний склад Будівельника виступатиме у Європейській Північній баскетбольній лізі.

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