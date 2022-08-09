Будівельник назвав тренерський штаб на сезон 2022/23

Джерело - Чемпіон.
До тренерського штабу Валерія Плеханова у Будівельнику увійдуть Дмитро Забірченко, Леонід Яйло, Артем Чемякін, Дмитро Глєбов та американський фахівець Янік Маррі, який, як і минулого сезону, займатиметься індивідуальною роботою з гравцями.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
34-річний Дмитро Глєбов минулого сезону відіграв під керівництвом Валерія Плеханова у складі Харківських Соколів. Глєбов ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру.
Зазначимо, що Дмитро Забірченко очолюватиме команду, яка виступить в українській Суперлізі.
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Основний склад Будівельника виступатиме у Європейській Північній баскетбольній лізі.