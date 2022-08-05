Будівельник виступить у Європейській Північній баскетбольній лізі

Будівельник виступить у єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Європейська північна баскетбольна ліга (ENBL) оголосила, що у змаганнях під її егідою в новому сезоні виступить київський Будівельник.

Це буде лише другий сезон Європейській північній баскетбольної ліги. У дебютному сезоні переможцем став Анвіл із Польщі, який переграв у фіналі литовський Шауляй. Минулого сезону у турнірі грали 8 команд, а нинішнього участь анонсували 16 клубів, в тому числі з Ізраїлю, Фінляндії, Швеції та Литви.

Нагадаємо, також Будівельник зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів, за результатами якої або вийде до основного раунду турніру, або отримає можливість зіграти в основному раунді Кубка Європи ФІБА.

Раніше, капітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник.