Тарту Войналовича гратиме в ENBL

Естонський Тарту стане учасником Північної Європейської баскетбольної ліги (ENBL).

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Нагадаємо, що в Тарту наступний сезон проведе гравець збірної України Андрій Войналович.

Раніше було оголошено, що в новому сезоні ENBL зіграють Будівельник, польські Зелена Гура, Старт Люблін, Щецин, Трефл Сопот, чеський Брно та естонський ТалТех.

Це буде лише другий сезон Європейської Північної баскетбольної ліги - в дебютному сезоні преможцем став Анвіл із Польщі, який переграв у фіналі литовський Шауляй. В минулому сезоні у турнірі грало 8 команд, а в цьому сезоні планується участь 16 команд.

Очікується, що також у другому сезоні зіграють ще одна естонська команда, дві латвійські команди та по одній команді з Ізраїлю, Фінляндії, Швеції та Литви. Ще на одне місце навіть не оголошувались країни-учасники.