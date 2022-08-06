Головне
Гравець збірної України перейшов у Шахтар
Вчора 19:10 2188
Лузан і Четверікова вибороли срібну медаль чемпіонату світу
Сьогодні 17:49 92
Збірна України виборола бронзу на ЧС-2022 з веслування на байдарках та каное
Сьогодні 17:42 175
Безус — гравець кіпрської Омонії
Сьогодні 16:13 206
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
Сьогодні 15:25 436
Евертон Миколенка зіграє з Челсі: 6 серпня в АПЛ відбудеться 6 матчів
Сьогодні 14:25 248
Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Сьогодні 13:58 255
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика
Сьогодні 13:48 417
Динамо пішло на угоду з Олімпією щодо боргу за Гонсалеса
Сьогодні 11:26 480
Артета: Адаптація Зінченка та Жезуса вражає
Сьогодні 09:40 772
Прямі трансляції

Тарту Войналовича гратиме в ENBL

Сьогодні 15:55 166 0
Тарту Войналовича гратиме в ENBL

Джерело - basket.com.ua.

Естонський Тарту стане учасником Північної Європейської баскетбольної ліги (ENBL).

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Нагадаємо, що в Тарту наступний сезон проведе гравець збірної України Андрій Войналович.

Раніше було оголошено, що в новому сезоні ENBL зіграють Будівельник, польські Зелена Гура, Старт Люблін, Щецин, Трефл Сопот, чеський Брно та естонський ТалТех.

Це буде лише другий сезон Європейської Північної баскетбольної ліги - в дебютному сезоні преможцем став Анвіл із Польщі, який переграв у фіналі литовський Шауляй. В минулому сезоні у турнірі грало 8 команд, а в цьому сезоні планується участь 16 команд.

Очікується, що також у другому сезоні зіграють ще одна естонська команда, дві латвійські команди та по одній команді з Ізраїлю, Фінляндії, Швеції та Литви. Ще на одне місце навіть не оголошувались країни-учасники.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець збірної України перейшов у Шахтар Гравець збірної України перейшов у Шахтар 2188
Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1677
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал 2334
Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео 5093 2
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Білий африканець став героєм України на Євро-2020 4908
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи 7067 2
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31803
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13426 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90549 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 88714
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 170196 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3253 2