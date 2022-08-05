Леброн обговорив продовження контракту з Лейкерс

Джерело - tribuna.com.
Леброн Джеймс провів продуктивну розмову з Лейкерс стосовно їхнього спільного майбутнього.
Про це повідомляє ESPN з посиланням на CEO Klutch Sports Group Річа Пола.
Сторони ще не погодили нову угоду.
Джеймс та Пол у четвер зустрілись з віцепрезидентом Лейкерс з баскетбольних операцій, генеральним менеджером Робом Пелінкою та новим тренером Дарвіном Гемом. Це був перший день, коли Лербон міг підписати з "озерниками" 2-річний контракт на 97,1 млн доларів.
Річ Пол зазначив ESPN, що сторони продовжать обговорення.
Раніше повідомлялося, що Леброн може повернутися у Клівленд.