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Леброн обговорив продовження контракту з Лейкерс

Сьогодні 16:45 186 0
Леброн може залишитися у Лейкерс
Леброн обговорив продовження контракту з Лейкерс
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - tribuna.com.

Леброн Джеймс провів продуктивну розмову з Лейкерс стосовно їхнього спільного майбутнього.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на CEO Klutch Sports Group Річа Пола.

Сторони ще не погодили нову угоду.

Джеймс та Пол у четвер зустрілись з віцепрезидентом Лейкерс з баскетбольних операцій, генеральним менеджером Робом Пелінкою та новим тренером Дарвіном Гемом. Це був перший день, коли Лербон міг підписати з "озерниками" 2-річний контракт на 97,1 млн доларів.

Річ Пол зазначив ESPN, що сторони продовжать обговорення.

Раніше повідомлялося, що Леброн може повернутися у Клівленд.

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