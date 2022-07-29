Леброн може повернутися у Клівленд

Джерело - tribuna.com.
У міжсезоння-2023 може відбутися друге повернення зіркового Леброна Джеймса у Клівленд Кавальєрс.
Про це повідомив інсайдер ESPN Браян Віндхорст.
"У мене немає відчуття, що Леброн хоче залишити Лейкерс.
І все ж я б не забував, що у Кавальєрс наступного літа може бути порожня платіжка. Леброн може стати вільним агентом.
Команда, яка зібрана в Клівленді зараз, сильніша в порівнянні з тією, що у них була під час його першого камбека у 2014 році", – сказав Віндхорст.
Сезон-22/23 стане останнім у чинному контракті 37-річного Джеймса.
Нагадаємо, Леброн став мільярдером.