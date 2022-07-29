Леброн може повернутися у Клівленд

У міжсезоння-2023 може відбутися друге повернення зіркового Леброна Джеймса у Клівленд Кавальєрс.

Про це повідомив інсайдер ESPN Браян Віндхорст.

"У мене немає відчуття, що Леброн хоче залишити Лейкерс.

І все ж я б не забував, що у Кавальєрс наступного літа може бути порожня платіжка. Леброн може стати вільним агентом.

Команда, яка зібрана в Клівленді зараз, сильніша в порівнянні з тією, що у них була під час його першого камбека у 2014 році", – сказав Віндхорст.