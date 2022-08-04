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Капітан Київ-Баскета гратиме за БудівельникКапітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник

Сьогодні 19:55 169 0
Ілля Тиртишник повернувся в Україну
Капітан Київ-Баскета гратиме за БудівельникКапітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник
#Будівельник, #Київ-Баскет

Джерело - budivelnyk.ua.

Екскапітан Київ-Баскет Ілля Тиртишник гратиме за Будівельник.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Минулого сезону у Суперлізі Ілля проводив на паркеті 15,4 хвилини, набирав 7,6 очка і робив 1,4 підбирання. В Кубку Європи ФІБА Ілля приносив Київ-Баскету 3,5 очка за 12,9 хвилини.

Після повномасштабного вторгнення росії в лютому, Тиртишник (23 роки, 186 см, 80 кг) догравав минулий сезон у швейцарському Баскет Массагно, де за 5 матчів приносив команді 6,8 очка + 1,4 підбирання за 12,6 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, Будівельник може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі.

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