Ілля Тиртишник повернувся в Україну

Екскапітан Київ-Баскет Ілля Тиртишник гратиме за Будівельник.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Минулого сезону у Суперлізі Ілля проводив на паркеті 15,4 хвилини, набирав 7,6 очка і робив 1,4 підбирання. В Кубку Європи ФІБА Ілля приносив Київ-Баскету 3,5 очка за 12,9 хвилини.

Після повномасштабного вторгнення росії в лютому, Тиртишник (23 роки, 186 см, 80 кг) догравав минулий сезон у швейцарському Баскет Массагно, де за 5 матчів приносив команді 6,8 очка + 1,4 підбирання за 12,6 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, Будівельник може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі.