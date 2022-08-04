Вакансія головного тренера академії БК Тернопіль є вільною.

Про це заявив колишній головний тренер клубу Дмитро Забірченко.

"Я не хочу казати прощавай Тернополю, хочу сказати до побачення.

Якщо буде можливість і якщо Ігор Комендат (президент БК Тернопіль - прим.) повернеться до баскетболу, він зможе на мене розраховувати.

Дуже добре, що ми відкриємо тут академію баскетбольного клубу Тернопіль.

З цими гравцями займатимуться тренери, які працювали зі мною. Звичайно, якщо у мене буде виходити, я приїздитиму до академії та допомагати.

Я одразу сказав, що вони можуть на мене розраховувати - у будь-якому форматі, лише не в якості головного тренера.

Зараз вакансія головного тренера академії буде за кимось іншим.

Я можу консультувати, можу давати поради, можу чимось допомогти, десь рекомендувати того чи іншого тренера, але це тільки рекомендація. Але всі рішення прийматиме президент клубу", - сказав Забірченко.