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Забірченко: Тернопіль створив власну баскетбольну академію

Сьогодні 15:41 201 0
Забірченко: Тернопіль створив власну баскетбольну академію
#Дмитро Забірченко

Джерело - Tribuna.com.

Вакансія головного тренера академії БК Тернопіль є вільною.

Про це заявив колишній головний тренер клубу Дмитро Забірченко.

"Я не хочу казати прощавай Тернополю, хочу сказати до побачення.

Якщо буде можливість і якщо Ігор Комендат (президент БК Тернопіль - прим.) повернеться до баскетболу, він зможе на мене розраховувати.

Дуже добре, що ми відкриємо тут академію баскетбольного клубу Тернопіль.

З цими гравцями займатимуться тренери, які працювали зі мною. Звичайно, якщо у мене буде виходити, я приїздитиму до академії та допомагати.

Я одразу сказав, що вони можуть на мене розраховувати - у будь-якому форматі, лише не в якості головного тренера.

Зараз вакансія головного тренера академії буде за кимось іншим.

Я можу консультувати, можу давати поради, можу чимось допомогти, десь рекомендувати того чи іншого тренера, але це тільки рекомендація. Але всі рішення прийматиме президент клубу", - сказав Забірченко.

Нагадаємо, що Тернопіль пропустить наступний сезон Суперліги, а Забірченко буде тренером українського складу Будівельника.

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