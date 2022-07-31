Тернопіль пропустить наступний сезон баскетбольної Суперліги

Джерело - fbu.ua.
Окрім Прометея та Будівельника у чоловічих клубів немає потужних спонсорів чи власників.
Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський
"Якщо говорити про чоловічі клуби, то окрім Прометея та Будівельника у команд немає потужних спонсорів чи власників.
Я потроху допоможу Черкаським Мавпам, у нас є спонсорський кулак у Київ-Баскеті, є амбітний Дніпро, розраховуємо на Рівне, Волинь та Житомир, плюс ще кілька команд, є наші сильні активісти у Запоріжжі та Южному - десь таким зараз вимальовується Дивізіон А - Суперліга, там може бути команд 10.
Тернопіль, на жаль, пропустить сезон. Решта клубів будуть виступати у дивізіоні Б.
Ситуація у жіночому чемпіонаті дещо гірша. Попередньо можу сказати, що команд буде менше.
Ми хочемо зібрати дві ліги по 8 команд, але якщо їх буде менше ми об’єднаємо жіночу лігу в один дивізіон. Формат змагань буде ідентичним до чоловічої ліги", - сказав Бродський.