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Тернопіль пропустить наступний сезон баскетбольної Суперліги

Вчора 22:25 286 0
Бродський розповів про плани на наступний чемпіонат
Тернопіль пропустить наступний сезон баскетбольної Суперліги
#Михайло Бродський

Джерело - fbu.ua.

Окрім Прометея та Будівельника у чоловічих клубів немає потужних спонсорів чи власників.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський

"Якщо говорити про чоловічі клуби, то окрім Прометея та Будівельника у команд немає потужних спонсорів чи власників.

Я потроху допоможу Черкаським Мавпам, у нас є спонсорський кулак у Київ-Баскеті, є амбітний Дніпро, розраховуємо на Рівне, Волинь та Житомир, плюс ще кілька команд, є наші сильні активісти у Запоріжжі та Южному - десь таким зараз вимальовується Дивізіон А - Суперліга, там може бути команд 10.

Тернопіль, на жаль, пропустить сезон. Решта клубів будуть виступати у дивізіоні Б.

Ситуація у жіночому чемпіонаті дещо гірша. Попередньо можу сказати, що команд буде менше.

Ми хочемо зібрати дві ліги по 8 команд, але якщо їх буде менше ми об’єднаємо жіночу лігу в один дивізіон. Формат змагань буде ідентичним до чоловічої ліги", - сказав Бродський.

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