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Чемпіона НБА заарештували в аеропорту за звинуваченням у вживанні марихуани

Сьогодні 10:10 317 0
Чемпіона НБА заарештували в аеропорту за звинуваченням у вживанні марихуани

Джерело - basket.com.ua.

Чемпіон НБА Іман Шамперт був заарештований за звинуваченням у перевезенні наркотиків в аеропорту Далласа.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Поліція заявила, що Шумперт перевозив 6,12 унції (173,5 грама) марихуани. Сам 32-річний чоловік також зізнався владі, що мав марихуану.

Шамперт планував відвідати свою дочку в Лос-Анджелесі, але йому не дозволили вилетіти.

Шумперту може загрожувати до двох років ув’язнення та штраф в розмірі 10 000 доларів, якщо його визнають винним.

Останній раз Шумперт грав у сезоні 2020/21, коли він набирав у середньому 1,0 очко та 0,5 підбирання у двох іграх за Бруклін Нетс.

Загалом Шумперт провів 461 матч регулярного сезону, набираючи в середньому 7,2 очка, роблячи 3,3 підбирання та 1,8 передачі.

Нагадаємо помер найтитулованіший гравець в історії НБА.

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