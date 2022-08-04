Чемпіона НБА заарештували в аеропорту за звинуваченням у вживанні марихуани

Чемпіон НБА Іман Шамперт був заарештований за звинуваченням у перевезенні наркотиків в аеропорту Далласа.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Поліція заявила, що Шумперт перевозив 6,12 унції (173,5 грама) марихуани. Сам 32-річний чоловік також зізнався владі, що мав марихуану.

Шамперт планував відвідати свою дочку в Лос-Анджелесі, але йому не дозволили вилетіти.

Шумперту може загрожувати до двох років ув’язнення та штраф в розмірі 10 000 доларів, якщо його визнають винним.

Останній раз Шумперт грав у сезоні 2020/21, коли він набирав у середньому 1,0 очко та 0,5 підбирання у двох іграх за Бруклін Нетс.

Загалом Шумперт провів 461 матч регулярного сезону, набираючи в середньому 7,2 очка, роблячи 3,3 підбирання та 1,8 передачі.

Нагадаємо помер найтитулованіший гравець в історії НБА.